В пермском заксобрании выбрали первого вице-спикера

В заксобрании Пермского края официально выбрали первого вице-спикера. Им по результатом тайного голосования стал экс-министр сельского хозяйства Александр Козюков. Трасляция заседания проходила на сайте парламента.

«Всего было выдано было 47 бюллетеней. При вскрытии ящиков извлечено 47 бюллетеней. Недействительных не выявлено. Голоса распределись следующим образом: за Козюкова Александра Михайловича проголосовали 47 депутатов», — рассказал председатель счетной комиссии, депутат Алексей Мельников.

Кандидатуру Козюкова предложил спикер Валерий Сухих. После оглашения итогов голосования он пригласил своего нового зама в президиум. «Ну, как депутаты выглядят отсюда? Из зала-то вы только затылки видели», — пошутил Сухих. Козюков ответил, что «в фас выглядят лучше». Пост первого вице-спикера стал вакантным после перехода Вячеслава Григорьева в Совет Федерации.