В Октябрьском округе Пермского края ремонт моста стал настоящим испытанием для жителей деревень Колтаева и Усть-Арий. Видео опубликовано в группе «Реальный Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах мужчина на костылях, потерявший ногу, пытается преодолеть незакрытый пролет моста. В итоге ему приходится прыгать на грязные бревна и проползти по ним. Жители окрестных деревень обвинили власти в безответственности. По их мнению, администрация округа должным образом не обеспечила пешеходную и транспортную доступность для жителей на время ремонта моста.

«После того, как было указано на ошибки, начали исправлять: мост оградили сигнальной лентой и бревно с двух сторон положили. Возможно, завтра уже никто не будет делать ограждение. Безопасность и забота о гражданах — этого нет в приоритете у местной власти», — написал автор группы «Реальный Октябрьский». Местная жительница Айсылу Самикова отметила, что попавший на видео мужчина является участником СВО. «Мужчина — участник СВО. Так он добирается в соседнюю деревню на почту, чтобы получить пенсию [по инвалидности]», — написала женщина.

Сейчас оценку властям Октябрьского округа дадут следственные органы и прокуратура. В региональном управлении Следкома сообщали, что по данном факту организована процессуальная проверка. О ее результатах будет доложено в Центральный аппарат ведомства. Власти Октябрьского заявляю, что все работы по ремонту моста должны завершиться 26 октября.

