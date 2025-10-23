В Пермском крае скончался легендарный металлург

Прощание запланировано на пятницу, 25 октября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Лысьве (Пермский край) ушел из жизни известный металлург Виктор Черепанов. Об этом сообщается в группе администрации Лысьвинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Не стало выдающегося деятеля лысьвенской металлургии Виктора Черепанова — заслуженного металлурга и преданного работника ООО „ММК-Лысьвенский металлургический завод“. Более сорока лет, с 1974 по 2019 год, он посвятил развитию промышленного потенциала родного города», — сказано в сообщении.