Почетной грамоты Пермского края удостоен врач-онколог Олег Орлов

«Награда присвоена за значительный вклад в развитие системы здравоохранения и многолетнюю плодотворную деятельность. Олег Алексеевич уже более полувека спасает людей от тяжелых болезней, является ведущим консультантом по всем профилям онкологии», — сообщается на сайте правительства Прикамья.

20 октября Олег Орлов отметил 75-летие. Он автор более 230 научных работ, 15 методик пластических операций при раке молочной железы, восемь из которых защищены патентами и свидетельствами, а также трех патентов на изобретение по улучшению операционного доступа при вмешательствах на органах брюшной полости.

Орлова справедливо называют создателем Пермской школы онкологии. Но, по его собственному признанию, до 15 лет он хотел стать театральным художником. На том, чтобы молодой человек пошел учиться на врача. Настояли родители. Творческая жила при этом не пропала. Как и чувство юмора. «Коллеги ценят Олега Алексеевича за профессионализм, глубокие знания и умение объяснять сложные вещи простым языком. А про его чувство юмора и легкость в общении ходят легенды», — отмечает глава пермского минздрава Анастасия Крутень.