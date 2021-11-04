Россиянин требует миллиард долларов от группы Metallica

В исковом заявлении Иван Хохлов написал, что он является автором всех текстов и музыки Metallica (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Орловской области подал в суд на американскую рок-группу Metallica. Он требует взыскать с нее миллиард долларов.

«Истцы: Хохлов Иван Владимирович. Ответчики: Metallica. Заявление №б/н 02.11.2021. Сумма исковых требований 1 000 000 000 рублей», — сообщается в карточке дела на сайте картотеки арбитрах дел.

Основания иска пока неизвестны. По данным telegram-канала «Арбитр», Хохлов заявляет, что он является автором всех текстов и музыки Metallica. Также россиянин настаивает, что именно он разработал дизайн всех обложек альбомов группы. В документе, представленном telegram-каналом, Хохлов просит назначить ему пожизненное содержание от Metallica.

Рок-группа Metallica образовалась в 1981 году в Лос-Анджелесе. Она оказала больше влияние на развитие металла. Вместе с такими группами как Slayer, Megadeth и Anthrax входит в большую четверку треш-металла. В общей сложности Metallica продала более 110 миллионов экземпляров своих альбомов, что делает ее одной из самых коммерчески успешных металлических групп. В 2012 году Metallica вошла в Зал славы рок-н-ролла.

На концерте в Москве в 2019 году Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке. Организатор выступления Владимир Зубицкий пояснил, что металлисты всегда поют в разных странах треки, которые хорошо знакомы местным жителям. По его словам, в группе есть специальный человек, который отбирает эти композиции. Бывший гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян предположил, что металлисты выбрали «Группу крови», потому что ее представили им как самую популярную в стране, передает «Дни.ру».