23-летнему Владу ищут опекуна, который будет заботиться о нем и защищать его интересы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми ищут опекуна 23-летнему молодому человеку с инвалидностью. Его воспитанием занимались отец и дед, которые недавно скончались от последствий коронавируса.

«Теперь все оставшиеся дни Влад должен провести один — в закрытом психоневрологическом интернате. Но мы можем вернуть ему будущее. Главное — нам нужно найти для него опекуна. Им может стать гражданин РФ до 60 лет, без судимости и серьезных заболеваний, не состоящий на учете у нарколога или психиатра. И, конечно, тот, у кого есть искреннее желание заботиться о Владе и защищать его интересы», — сообщил на своем официальном сайте пермский благотворительный фонд «Дедморозим».

Организация рассказала, что у Влада не нарушены мыслительные способности. Молодой человек не может говорить, но общается с окружающими жестами и звуками. Чтобы поесть, сходить в туалет или перевернуться, ему требуется посторонняя помощи. Раньше о нем заботились отец и дед, которые, по словам знакомых, хорошо с этим справлялись. Недавно они оба скончались от последствий коронавируса.

Фонд «Дедморозим» предупредил, что не оставит опекуна «с этой заботой один на один». Волонтеры готовы помочь ему с оформлением документов, обучением и получением льгот от государства. Также в фонде могут предоставить выездную медицинскую, психологическую и социальную помощь, если на это найдутся ресурсы.