Собянин высказался об эффективности нерабочих дней в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице немного стабилизировалась после введения нерабочих дней. Он отметил, что остановился рост числа госпитализаций пациентов с COVID.
«Полный эффект мы поймем только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается», — сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, динамика по заболеваемости стабилизировалась, ежесуточно выявляется около шести тысяч заболевших коронавирусом. А число госпитализаций больных COVID в сутки установилось на уровне 1,5 тысяч человек.
Также Собянин сообщил, что в Москве от коронавируса полностью привились почти 4,5 млн человек. Темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза к началу октября.
Нерабочие дни в Москве начались с 28 октября. В столице закрылись все места массового пребывания людей: кинотеатры, спорткомплексы, салоны красоты и т. д. Образовательные учреждения отправились на каникулы. Ресторанам и кафе разрешили работать только на вынос. Невакцинированным пожилым гражданам предписали соблюдать домашний режим. Собянин отметил, что после введения ограничений жители Москвы начали активнее делать прививки от коронавируса, передает телеканал 360.
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