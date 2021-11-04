Собянин высказался об эффективности нерабочих дней в Москве

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице немного стабилизировалась после введения нерабочих дней. Он отметил, что остановился рост числа госпитализаций пациентов с COVID.

«Полный эффект мы поймем только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается», — сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, динамика по заболеваемости стабилизировалась, ежесуточно выявляется около шести тысяч заболевших коронавирусом. А число госпитализаций больных COVID в сутки установилось на уровне 1,5 тысяч человек.

Также Собянин сообщил, что в Москве от коронавируса полностью привились почти 4,5 млн человек. Темпы вакцинации выросли более чем в 4 раза к началу октября.

Нерабочие дни в Москве начались с 28 октября. В столице закрылись все места массового пребывания людей: кинотеатры, спорткомплексы, салоны красоты и т. д. Образовательные учреждения отправились на каникулы. Ресторанам и кафе разрешили работать только на вынос. Невакцинированным пожилым гражданам предписали соблюдать домашний режим. Собянин отметил, что после введения ограничений жители Москвы начали активнее делать прививки от коронавируса, передает телеканал 360.