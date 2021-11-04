России нового президента может навязать Запад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России нового президента может навязать Запад. Об этом заявил уроженец Челябинской области, политолог, бывший депутат Госдумы, а ныне — директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

По его словам, Запад «вводит в российский спектакль и поддерживают в нем новых игроков», призванных сыграть партию против действующего президента России Владимира Путина. «В этом смысле нельзя списывать со счетов ни Алексея Навального, ни Дмитрия Муратова (специально награжденного Нобелевской премией для создания из него еще одного „альтернативного“ Путину кандидата), ни Дмитрия Медведева, ни Григория Явлинского, ни даже Анатолия Чубайса. Здесь всякое лыко в строку против действующего президента», — заявил Лепехин в разговоре со «Свободной прессой».

Так, по его мнению, Медведев сам по себе слабый лидер. За ним, уверен Лепехин, стоят «известные кукловоды», которые и пишут ему в нужном «проглобалистском духе» статьи.

Ранее советник лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова Вячеслав Тетекин заявил, что в России не занимаются поисками талантливых управленцев, которые могли бы заменить Путина. Сам Путин не исключил своего участия в выборах 2024 года, пишет «Национальная служба новостей». Он заявил, что разговоры о его преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, сообщает телеканал 360.