Пушков раскритиковал Молдавию за поведение с РФ на газовом рынке

Пушков возмутился заявлениями президента Молдавии Майи Санду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Молдавии после заключения контракта с «Газпромом» получают российский газ, однако при этом находят поводы жаловаться на Россию. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за помощь в газовом кризисе, а премьер Наталья Гаврилица обвинила РФ в «жестокой игре». «Как ни поступает Россия, все нашим „партнерам“ плохо. Не заключала контракт с Молдавией — плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях — тоже плохо. Даже еще хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в „жестокой игре“, а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за „помощь“ США, откуда не поступило ни кубометра газа», — заявил Пушков.

Он также оценил высказывания главы польского нефтегазового концерна PGNiG Павла Маевского о том, что газовый кризис в Молдавии должен стать предупреждением для Европы о рисках «зависимости» от «Газпрома». Сенатор отметил, что РФ не мешала Молдавии закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, однако Кишинев сам предпочел поставки из России.

Ранее Молдавия решила закупить газ у Польши. Страны подписали контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа 25 октября. К новому сотрудничеству молдавская сторона решилась из-за разногласий с Россией. Также сообщалось, что Республика Молдова имеет долги перед «Газпромом» на сумму в 433 миллиона долларов. Позже стало известно, что Молдавия договорилась с «Газпромом» продлить контракт на пять лет.