В Совфеде выступили за продление локдауна в России

Сенатор круглый считает, что локдаун нужно продлить еще на неделю Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Продление федерального режима нерабочих дней в России еще на неделю было бы разумно. Об этом заявил сенатор, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«На федеральном уровне продление „локдауна“ было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута», — рассказал Круглый РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней на всей территории РФ с 30 октября по 7 ноября, пишет RT. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если граждане не будут соблюдать антиковидные меры, то локдаун может продлиться до новогодних каникул.

Большинство регионов ввели COVID-free зоны на период нерабочих дней. Посещать их могут только привитые от коронавируса граждане или те, кто недавно перенес болезнь. В некоторых регионах QR-коды будут действовать и после окончания нерабочих дней. Например, в Псковской области их продлят до Нового года.