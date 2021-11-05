Больше половины тепловых энергоблоков Украины остановили работу

Иван Крулько сообщил об остановке большей части энергоблоков украинских ТЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU

По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива», — сообщил парламентарий в эфире телеканала «Наш».

По словам депутата, накануне государственная Трипольская ТЭС прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля. «Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах», — предупредил депутат.

Ранее депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина может «не дожить» до следующего отопительного сезона. Буймистер считает, что энергетика Украины летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента.