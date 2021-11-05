ИНН будут выдавать на портале госуслуг

Правительство планирует и дальше переносить услуги в онлайн Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Россияне смогут получать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) в электронном виде на портале госуслуг. Соответствующий пакет поправок в Налоговый кодекс был одобрен правительством РФ, сообщается на сайте кабинета министров.

«Теперь на Едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации“ и внести его в Госдуму в установленном порядке», — написано в перечне решений, принятых правительством на заседании 3 ноября.

Председатель правительства заявил, что переход различных услуг в электронный формат будет продолжен. По его словам, это позволит избавиться от лишней бюрократии, особенно в условиях распространения коронавируса.

Так, в частности, на «Госуслугах» проходит Всероссийская перепись населения. Также с 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий обжаловать некоторые штрафы за нарушение ПДД в упрощенном порядке, в том числе через «Госуслуги», напоминает РАПСИ.