Российский дипломат погиб в Берлине

Тело российского дипломата обнаружено возле посольства РФ в Берлине. Предположительно, мужчина мог упасть с высоты.
«Российский дипломат найден мертвым возле посольства в Берлине. Сотрудники службы спасения попытались реанимировать мужчину, но безуспешно», — сообщает издание Spiegel.
ЧП произошло на улице Беренштрассе в берлинском районе Митте. Предположительно, мужчина упал с верхнего этажа здания посольства. Обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти неизвестны.
Тело дипломата в настоящее время передано в Россию. В российском посольстве, по информации издания, заявили о «трагическом происшествии», которое отказываются комментировать по «этическим соображениям». Погибшему было 35 лет, сообщает агентство Nation News.
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