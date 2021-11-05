Российский дипломат погиб в Берлине

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Митинг сталинистов возле памятника Кирову. Екатеринбург, герб ссср, флаг россии, советская архитектура, фронтон
Обстоятельства смерти российского дипломата выясняются Фото:

Тело российского дипломата обнаружено возле посольства РФ в Берлине. Предположительно, мужчина мог упасть с высоты.

«Российский дипломат найден мертвым возле посольства в Берлине. Сотрудники службы спасения попытались реанимировать мужчину, но безуспешно», — сообщает издание Spiegel.

ЧП произошло на улице Беренштрассе в берлинском районе Митте. Предположительно, мужчина упал с верхнего этажа здания посольства. Обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти неизвестны.

Тело дипломата в настоящее время передано в Россию. В российском посольстве, по информации издания, заявили о «трагическом происшествии», которое отказываются комментировать по «этическим соображениям». Погибшему было 35 лет, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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