Китайские ученые: витамин C помогает в борьбе с COVID-19

Согласно исследованию ученых из Китая, внутривенное введение витамина C помогает человеку в борьбе с коронавирусом. Также потребление витамина сокращает время пребывания человека в больнице.
«Обзор двенадцати клинических испытаний продемонстрировал, что внутривенное введение витамина может повысить уровень кислорода в крови, подавить воспалительный процесс и сократить срок стационарного лечения. Витамин С повышает темпы выздоровления от симптоматической инфекции на 70% по сравнению с плацебо», — пишет британское издание The Telegraph.
Ученые отмечают, что в каждой больнице необходимо ввести практику проверки уровня витамина C в организме больного. «Витамин С может помочь предотвратить развитие тяжелой формы COVID-19», — отмечается в исследовании.
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