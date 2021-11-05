Китайские ученые: витамин C помогает в борьбе с COVID-19

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Ученые считают, что в каждой больнице должны проверять уровень витамина С у пациентов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Согласно исследованию ученых из Китая, внутривенное введение витамина C помогает человеку в борьбе с коронавирусом. Также потребление витамина сокращает время пребывания человека в больнице.

«Обзор двенадцати клинических испытаний продемонстрировал, что внутривенное введение витамина может повысить уровень кислорода в крови, подавить воспалительный процесс и сократить срок стационарного лечения. Витамин С повышает темпы выздоровления от симптоматической инфекции на 70% по сравнению с плацебо», — пишет британское издание The Telegraph.

Ученые отмечают, что в каждой больнице необходимо ввести практику проверки уровня витамина C в организме больного. «Витамин С может помочь предотвратить развитие тяжелой формы COVID-19», — отмечается в исследовании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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