В Екатеринбург прогремел взрыв

На Вторчермете взорвался казовый баллон Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге 6 ноября в 13:20 на Вторчермете произошел взрыв. В небо поднялся огненный столб, а сейчас черный гриб дыма стоит над одним из зданий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 13:24 по местному времени поступило сообщение о пожаре по улице Академика Вонсовского. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на территории промышленной площадки произошел хлопок газового баллона. В результате хлопка произошло возгорание резиновых покрышек, площадь пожара составляет 100 квадратных метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают 18 человек личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники.