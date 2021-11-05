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В Екатеринбург прогремел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Панорама города. Екатеринбург, панорама, город екатеринбург
На Вторчермете взорвался казовый баллон Фото:

В Екатеринбурге 6 ноября в 13:20 на Вторчермете произошел взрыв. В небо поднялся огненный столб, а сейчас черный гриб дыма стоит над одним из зданий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 13:24 по местному времени поступило сообщение о пожаре по улице Академика Вонсовского. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что в ангаре на территории промышленной площадки произошел хлопок газового баллона. В результате хлопка произошло возгорание резиновых покрышек, площадь пожара составляет 100 квадратных метров», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. На месте работают 18 человек личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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