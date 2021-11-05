05 ноября 2021
04 ноября 2021
03 ноября 2021
02 ноября 2021

В ХМАО поставлен новый рекорд по смертности от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки в ХМАО от COVID скончались 15 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО от коронавируса скончались 15 человек, передает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это новый антирекорд по смертности от коронавируса в регионе.

«Впервые за сутки в регионе умерли 15 человек. В округе выявлен 261 новый случай заболевания», — рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего в регионе за пандемию было подтверждено 83 698 случаев коронавируса, скончались 1 422 человека.

Рекорды бьет и страна. В России за последние сутки выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это максимум с начала пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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