В ХМАО поставлен новый рекорд по смертности от коронавируса

За сутки в ХМАО от COVID скончались 15 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО от коронавируса скончались 15 человек, передает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это новый антирекорд по смертности от коронавируса в регионе.

«Впервые за сутки в регионе умерли 15 человек. В округе выявлен 261 новый случай заболевания», — рассказали в оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего в регионе за пандемию было подтверждено 83 698 случаев коронавируса, скончались 1 422 человека.

Рекорды бьет и страна. В России за последние сутки выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это максимум с начала пандемии.