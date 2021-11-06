В России выявили свыше 41 тысячи случаев заболевания COVID

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В России за сутки заболели COVID более 40 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки умерли от коронавируса 1 188 человек. Выявленs 41 335 новых случаев заболевания COVID, это новый рекорд за весь период пандемии. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 188 летальных исходов», — сообщает оперштаб Москвы в своем telegram-канале. За сутки в России полностью выздоровели 29 201 человек.

Ранее геронтолог Кирилл Прощаев заявил, что человек может преждевременно постареть из-за COVID-19. Он подчеркнул, что прививки от коронавируса не провоцируют процесс преждевременного старения организма, передает Царьград. Люди неправильно воспринимают информацию о COVID-19, из-за чего у многих появляется страх заразиться и умереть, считает психолог и блогер Павел Жавнеров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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