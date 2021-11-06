У Союзного государства России и Беларуси появится своя символика

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил о работе над созданием единой символики. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».
«Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. <…> Мы видим объединяющий символ, который необходим», — цитирует Мезенцева ТАСС.
Он отметил, что это может быть герб или символ. Однако точного времени появления символики, объединяющей Россию и Белоруссию, он не назвал. Мезенцев также добавил, что в Союзном государстве не будет единой валюты.
Ранее премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил, что Москва и Минск подпишут международное соглашение, согласно которому в странах будут действовать общие принципы налогообложения, передает «Царьград». Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко также утвердили Военную доктрину Союзного государства, напоминает деловая газета «Взгляд».
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