У Союзного государства России и Беларуси появится своя символика

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
У России и Белоруссии появится общий символ Фото:

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил о работе над созданием единой символики. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

«Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. <…> Мы видим объединяющий символ, который необходим», — цитирует Мезенцева ТАСС.

Он отметил, что это может быть герб или символ. Однако точного времени появления символики, объединяющей Россию и Белоруссию, он не назвал. Мезенцев также добавил, что в Союзном государстве не будет единой валюты.

Ранее премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил, что Москва и Минск подпишут международное соглашение, согласно которому в странах будут действовать общие принципы налогообложения, передает «Царьград». Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко также утвердили Военную доктрину Союзного государства, напоминает деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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