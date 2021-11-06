СМИ: шесть городов уйдут под воду к 2030 году

Несколько городов рискуют уйти под воду к концу десятилетия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Порядка шести городов к 2030 могут уйти под воду: Амстердам, Басра, Новый Орлеан, Венеция, Хошимана, Калькутта. Об этом написали в газете India Times. Список перечисленных городов взят по данным карты организации Climate Central, занимающейся изучением климата.

Причиной затопления нескольких обширных участков Земли в будущем является глобальной потепление. Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию, чтобы смягчить его последствия, пишут «РИА» Новости.

Первым от наводнения может пострадать Амстердам, привлекающий своей архитектурой, мостами и непревзойденной ночной жизнью. Далее в перечне город Басра, расположенный на юго-востоке Ирака. Главный порт страны находится в заболоченной местности, поэтому менее, чем через 30 лет он рискует быть затопленным. Новому Орлеану, находящему в штате Лузиана на реке Миссисипи, также грозит затопление, несмотря на прочную систему дамб. Уйти под воду может и Венеция, расположенная на 118 островах в Адриатическом море. Жители и туристы уже давно привыкли, что город каждый год погружается под воду на два миллиметра. До 2030 года рискует уйти под воду и индийский город Калькутта, славящийся своей архитектурой. Кроме того, Вьетнамский Хошимин, больше известный как Сайгон, даже если уцелеет и не будет окончательно затоплен, жить там будет опасно из-за частных штормов и наводнений.

Что касается России, сотрудник РАН отметил, что в настоящее время в стране есть несколько регионов, где наводнения стали частой проблемой. По словам климатолога, это Северный Кавказ и Дальний Восток. Через столетие, по худшим оценкам специалистов, уровень воды в мировом океане может подняться до пяти метров.