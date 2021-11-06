ФССП взыщет с Telegram 5 млн за неудаление запрещенного контента

Российские судебные приставы завели первые дела о принудительном взыскании с мессенджера Telegram штрафов на 5 миллионов рублей за отказ удалить контент, противоречащий законодательству РФ. Об этом свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
«Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации влечет наложение административного штрафа», — отмечено в КоАП РФ в статье 13.41. Пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук уточнила, что за отказ добровольно исполнить решение суда, материалы по этому делу будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
Согласно банку данных ФССП, в отношении Telegram возбуждено два исполнительных производства от 3 ноября на 2,5 миллиона рублей каждое. Процедура принудительного взыскания была начата по решениям мирового судебного участка Таганского района Москвы.
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