У водителей РФ появился шанс избегать ответственности за ДТП

Верховный суд РФ постановил, что нарушитель не может получить преимущество на дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители, которых обвиняют в совершении ДТП, смогут избежать наказания. Для этого им потребуется доказать, что другое авто, ставшее участником аварии, нарушило ПДД перед аварией. Об этом свидетельствует решение, принятое Верховным судом России. В частности, эта норма касается таких нарушений, как движение по обочине, движение по встречке на односторонней дороге и выезд на перекресток на красный сигнал светофора.

До Верховного суда дошел водитель Daewoo Matiz, который на неудачном повороте налево столкнулся с кроссовером Nissan. Нижестоящие суды посчитали именно его виновником аварии, поскольку тот нарушил часть 3 статьи 12.14 КоАП РФ («Нарушение правил маневрирования»). Matiz потому помешал маневру Nissan — тот совершал обгон по встречной полосе.

«Верховный суд встал на сторону автомобилиста. Там также изучили видеозаписи и определили, что автомобилистка [на Nissan] в нарушение части 4 статьи 12.15 КоАП выехала на полосу встречного движения. Это грубое нарушение ПДД грозит штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на 4-6 месяцев. Никакого преимущества у автомобилистки быть не могло», — приводит постановление Верховного суда Autonews.ru.

Суд отправил дело на повторное рассмотрение. Также он напомнил о том, что уже делал аналогичное разъяснение в рамках Постановления Пленума от 25 июня 2019 года № 20. Согласно ему, водитель теряет преимущественное право, если движется по обочине, совершает обгон во встречном направлении по дороге с односторонним движением или выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В таком случае остальные автомобилисты не должны уступать ему дорогу.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что для дорожных камер разработают единые требования. По ее словам, они исключат ситуации, при которых штрафные извещения получают водители, не нарушавшие ПДД. По словам Рукавишниковой, этот момент уже заложен в проект нового Кодекса об административных правонарушениях.