Новый КоАП защитит водителей от ложных штрафов

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Новый КоАП России исключит штрафование невиновных водителей Фото:

Единые требования к дорожным камерам и ПО видеофиксации нарушений ПДД располагают положительным эффектом, заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, они исключат ситуации, при которых не нарушавшие правил водители получали штрафные извещения.

«В проект нового КоАП заложен очень важный момент — единые требования к дорожным камерам и программному обеспечению по видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их должно будет определить правительство России. Отсутствие единых требований влечет многочисленные нарушения прав водителей транспортных средств», — передает «Прайм» слова Рукавишниковой.

Рукавишникова отметила, что по всей России десятки тысяч водителей были вынуждены обжаловать вынесенные постановления о привлечении к ответственности, хотя нарушений не было. «Причина подобного явления — нечеткий снимок с некачественной видеокамеры», — отметила она.

Ранее советник министра юстиции Дмитрий Коротков заявил, что в Минюсте готовят изменения в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Они предусматривают уменьшение количества штрафов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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