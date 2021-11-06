Тимошенко обвинила Киев в энергетическом кризисе на Украине

Энергетический кризис на Украине является рукотворным, заявила Юлия Тимошенко Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

Украина могла заполнить свои подземные хранилища газом по минимальной цене, заявила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко. По словам бывшего премьер-министра, это первый случай за 30 лет независимости страны, когда власти не запаслись топливом к началу отопительного сезона.

«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов [кубометров газа], и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», — заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

Экс-премьер считает, что нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным. По словам Тимошенко, Киев обладает подземными хранилищами на 38 миллиардов кубометров газа. Она отметила, что этого хватило бы, чтобы обеспечить население теплом до следующего отопительного сезона.

По мнению Тимошенко, действия украинских властей приведут страну к банкротству. «Вы понимаете, какая это катастрофа? Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», — предупредила экс-премьер.

Ранее Тимошенко заявила, что Киев обманывает граждан, уверяя, что страна отказалась от импорта газа из России в пользу поставок из Европы. По ее словам, не существует никакого европейского топлива. Запад поставляет Украине российский газ. Тимошенко заявила, что в стране сейчас нет топлива и приобретать его придется по высокой цене.