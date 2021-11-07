Греф назвал единственный вариант купить жилье для многих россиян

Ипотека остается единственным вариантом для многих россиян приобрести свое собственное жилье. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
«Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. Доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой», — цитирует Грефа РИА «Новости»
Греф также отметил, что спрос на ипотеку в стране остается стабильно высоким. Так в 2021 году Сбербанк выдал жилищных кредитов на два триллиона рублей больше, чем за девять месяцев прошлого года.
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