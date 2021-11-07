В Салехарде пускают в кино без QR-кода вопреки запрету властей

В Салехарде не проверяют QR-коды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В кинотеатре окружного центра национальных культур в Салехарде на вечерних сеансах у посетителей не проверяют QR-коды при входе в зал. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, ставший очевидцем.

«QR-коды не проверили ни у одного человека, входящего в зал. Причем это был фильм ужасов, 18+, и все посетители точно не были детьми», — сообщает журналист.

При этом с 25 октября сертификаты о вакцинации обязательны для посещения общественных мест, в список которых входят и кинотеатры. В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее сообщалось, как предприниматели работают в условиях QR-кодов. Некоторые бизнесмены потеряли незначительную часть клиентов. При этом отмечалось, что многие посетители с пониманием отнеслись к нововведению.