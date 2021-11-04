Предприниматель из ЯНАО заявила о потере клиентов из-за QR-кодов

QR-коды помешали некоторым предпринимателям в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Предприниматель из ЯНАО пожаловалась на потерю незначительного количества клиентов из-за введения QR-кодов, тяжелее всех в первые дни нерабочих дней пришлось владельцам небольших салонов красоты, занимающихся ногтевым сервисом. Однако часть предпринимателей ЯНАО не заметила практически никаких изменений. Об этом URA.RU рассказали собеседники в бизнес-сообществе.

«Я бы не сказала, что это было какое-то критическое количество клиентов [потеряно]. Но все же в первые дни пришлось немного переделывать график, потому что некоторые записи отменялись из-за того, что посетители забывали сообщить, что у них нет QR-кодов», — рассказала предпринимательница, держащая небольшой салон ногтевого сервиса, пожелавшая остаться анонимной.

А вот у владельцев салонов, занимающихся косметологией и массажем все было намного проще. «У нас все прекрасно, никто не пришел без QR-кодов, записи не отменялись. Никаких проблем нет», — заявила предпринимательница Светлана Соколова.

О таком же положении дел заявляют и владельцы кафе и ресторанов. «У нас сегодня, 5 ноября, вообще нет свободных мест для посадки. И такая ситуация у нас каждые выходные», — рассказал бизнесмен, пожелавший остаться анонимным. Предприниматели из сферы общепита отмечают, что есть люди без QR-кодов, которые к этому нововведению относятся отрицательно, но таких посетителей единицы. Ранее сообщалось, что бизнесмены боялись потерять своих клиентов из-за новых правил посещения общественных мест.