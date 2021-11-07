Меркель заявила о своем уходе из политики

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В конце октября Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ Фото:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о своем уходе из политики. Такое заявление она сделала в интервью изданию Deutsche Welle.

«Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — сказала Ангела Меркель.

В конце октября стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уведомил Меркель о завершении ее полномочий на посту канцлера ФРГ. Политик занимала эту должность 16 лет, напоминает издание «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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