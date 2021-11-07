Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о своем уходе из политики. Такое заявление она сделала в интервью изданию Deutsche Welle.
«Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — сказала Ангела Меркель.
В конце октября стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уведомил Меркель о завершении ее полномочий на посту канцлера ФРГ. Политик занимала эту должность 16 лет, напоминает издание «Ридус».
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