07 ноября 2021
06 ноября 2021

Как получить QR-код и что делать, если пропал сертификат. Ответы на главные вопросы о COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители свердловской области столкнулись с вопросами, на которые не могут получить ответ Фото:
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Коронавирус COVID-19

С начала введения обязательной вакцинации люди по всей стране столкнулись со сложностями при получении QR-кодов. Пользователи соцсетей начали озвучивать проблемы, которые у них возникли. URA.RU собрало ответы с портала «Госуслуг» на главные вопросы свердловчан о том, как жить в пандемию COVID-19, где взять QR-код и почему пропадают данные о вакцинации.

  • Как получить QR-код?

QR-коды можно получить на портале Госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом можно также получить, если диагноз COVID-19 подтвержден документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на Госуслуги только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Госуслуги.

  • Сколько действует QR-код вакцинированного, переболевшего и ПЦР-тест?

QR-код действует разное время, в зависимости от того, что он подтверждает:

— вакцинацию — 1 год,

— перенесенную болезнь — полгода,

— результаты ПЦР-теста — 72 часа.

  • Как получить сертификат вакцинированного?

Для получения сертификата на Госуслугах важно предоставить СНИЛС в пункте вакцинации. Сведения о вас внесут в регистр вакцинированных. После полной вакцинации электронный сертификат появится на портале, в приложении «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки. Этот документ подтверждает, что вы прошли вакцинацию от COVID-19.

  • Почему я не вижу свой сертификат о вакцинации?

Сведения поступают из регистра вакцинированных Минздрава. Обычно информация отображается на Госуслугах в течение суток с даты вакцинации. Основные причины, почему вы можете не видеть свой сертификат:

— ваш СНИЛС не указан в регистре,

— медицинская организация не внесла в регистр ваши данные или внесла их некорректно,

— во время первой прививки у вас не было подтвержденной учетной записи на Госуслугах,

— вы не заходили в дневник вакцинированного и не подтверждали факт вакцинации.

Рекомендуем обратиться по месту вакцинации для проверки ваших данных в регистре. Обязательно проверьте СНИЛС и дату рождения. Если данные верны, попросите медицинскую организацию отправить данные в регистр заново.

  • Почему сертификат пропал?

Если вам приходили уведомления о вакцинации и получении сертификата, но через некоторое время он исчез и информация о прививке недоступна, сообщите в медицинскую организацию, в которой делали прививку. Возможно, ваши данные по ошибке удалили из регистра вакцинированных.

  • Сколько рассматривают жалобы на отсутствие сертификатов или ПЦР?

Срок рассмотрения жалоб зависит от темы обращения и способа подачи: от 10 до 30 дней.

Решение об ужесточении коронавирусных ограничений было принято после резкого роста заболевших COVID-19 в регионе. QR-коды начали действовать в Свердловской области с 25 октября. С этого дня документ или код необходимо предъявлять при посещении объектов государственной и муниципальной власти, музеев, выставочных центров, библиотек и спортобъектов.

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