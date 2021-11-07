Пермяков с долгами по просьбе силовиков будут искать добровольцы

Пермские приставы к розыску должников привлекли волонтеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае приставы решили привлечь волонтеров к розыску должников. На помощь призвали «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», который занимается поиском пропавших людей. Между общественной организацией и УФССП России по Пермскому краю заключено соответствующее соглашение.

«Цель — постоянное взаимодействие по проведению поисковых мероприятий лиц, скрывающихся от органов принудительного исполнения, в том числе и несовершеннолетних. В поле зрения волонтеров поискового отряда будут попадать как граждане, не исполняющие решения суда, так и дети, в отношении которых были нарушено определение об их месте жительства», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день в исполнительном розыске находятся 1411 жителей Прикамья. Их поиском заняты приставы и сотрудники других правоохранительных органов.