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Пермяков с долгами по просьбе силовиков будут искать добровольцы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, журналисты, судебные приставы, служба судебных приставов, толпа, микрофоны
Пермские приставы к розыску должников привлекли волонтеров Фото:

В Пермском крае приставы решили привлечь волонтеров к розыску должников. На помощь призвали «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», который занимается поиском пропавших людей. Между общественной организацией и УФССП России по Пермскому краю заключено соответствующее соглашение.

«Цель — постоянное взаимодействие по проведению поисковых мероприятий лиц, скрывающихся от органов принудительного исполнения, в том числе и несовершеннолетних. В поле зрения волонтеров поискового отряда будут попадать как граждане, не исполняющие решения суда, так и дети, в отношении которых были нарушено определение об их месте жительства», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день в исполнительном розыске находятся 1411 жителей Прикамья. Их поиском заняты приставы и сотрудники других правоохранительных органов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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