07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021
04 ноября 2021
03 ноября 2021

Курганские хирурги провели уникальную операцию на позвоночнике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, медицина, скальпель, хирург, хирургическая операция, нейрохирургия
Хирурги центра им. Илизарова провели первую операцию по замене межпозвоночного диска Фото:

Нейрохирурги центра Илизарова в Кургане взяли на вооружение технологию по замене изношенного межпозвонкового диска искусственным имплантом. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского центра.

«Первым пациентом, прооперированным в центре по новой методике, стал 22-летний Расул Ахъядов из Чеченской Республики. Молодой человек более шести лет страдал прогрессирующими болями в поясничном отделе позвоночника. Из-за постоянной боли в пояснице он не мог пройти более пяти метров», — говорится в сообщении Центра им. академика Илизарова.

После замены межпозвоночного диска боли у пациента прошли. По словам Ахъядова, он планирует вернуться к занятиям спортом — играть в футбольной команде.

Протез диска представляет собой две титановые пластины, между которых расположено ядро, состоящее из эластичного полимера. При создании девайса были использованы передовые космические технологии. «Этот диск имитирует весь спектр движений обычного человеческого диска во всех шести плоскостях, что подтверждено исследованиями», — отметил руководитель клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова Алексей Евсюков.

Операцию по замене межпозвонкового диска провела бригада нейрохирургов. Это руководитель клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Алексей Евсюков и травматолог-ортопед, вертебролог Максим Хомченков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...