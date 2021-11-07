Курганские хирурги провели уникальную операцию на позвоночнике

Хирурги центра им. Илизарова провели первую операцию по замене межпозвоночного диска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нейрохирурги центра Илизарова в Кургане взяли на вооружение технологию по замене изношенного межпозвонкового диска искусственным имплантом. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского центра.

«Первым пациентом, прооперированным в центре по новой методике, стал 22-летний Расул Ахъядов из Чеченской Республики. Молодой человек более шести лет страдал прогрессирующими болями в поясничном отделе позвоночника. Из-за постоянной боли в пояснице он не мог пройти более пяти метров», — говорится в сообщении Центра им. академика Илизарова.

После замены межпозвоночного диска боли у пациента прошли. По словам Ахъядова, он планирует вернуться к занятиям спортом — играть в футбольной команде.

Протез диска представляет собой две титановые пластины, между которых расположено ядро, состоящее из эластичного полимера. При создании девайса были использованы передовые космические технологии. «Этот диск имитирует весь спектр движений обычного человеческого диска во всех шести плоскостях, что подтверждено исследованиями», — отметил руководитель клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова Алексей Евсюков.

Операцию по замене межпозвонкового диска провела бригада нейрохирургов. Это руководитель клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Алексей Евсюков и травматолог-ортопед, вертебролог Максим Хомченков.