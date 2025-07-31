Банк России впервые ограничил выдачу видов ипотеки, по которым чаще всего бывают просрочки

Банк России впервые ограничил выдачу по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2025 года и коснутся кредитов, которые чаще всего становятся проблемными с точки зрения просрочек.
Как говорится на официальном сайте Банка России, решение связано с тем, что значительная доля кредитов в указанных сегментах выдается заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). По данным Центробанка, во втором квартале 2025 года в сегменте ИЖС 30% кредитов были выданы заемщикам с ПДН выше 80%, еще 28% — с ПДН от 50 до 80%. В сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости доля кредитов с ПДН выше 80% достигла 46%, а с ПДН от 50 до 80% — 28%.
Макропруденциальные лимиты — это инструмент, с помощью которого регулятор ограничивает долю выдачи рисковых кредитов. Теперь банки не смогут выдавать слишком много кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Установленные лимиты будут ниже среднерыночных значений, зафиксированных во втором квартале 2025 года. Введение МПЛ направлено на снижение рисков в банковской системе и предотвращение роста проблемной задолженности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.