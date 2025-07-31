Банк России впервые ограничил выдачу видов ипотеки, по которым чаще всего бывают просрочки

Банк России впервые ввел лимиты на ипотечные кредиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь банки не смогут выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой
Теперь банки не смогут выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой Фото:

Банк России впервые ограничил выдачу по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2025 года и коснутся кредитов, которые чаще всего становятся проблемными с точки зрения просрочек.

Как говорится на официальном сайте Банка России, решение связано с тем, что значительная доля кредитов в указанных сегментах выдается заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). По данным Центробанка, во втором квартале 2025 года в сегменте ИЖС 30% кредитов были выданы заемщикам с ПДН выше 80%, еще 28% — с ПДН от 50 до 80%. В сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости доля кредитов с ПДН выше 80% достигла 46%, а с ПДН от 50 до 80% — 28%.

Макропруденциальные лимиты — это инструмент, с помощью которого регулятор ограничивает долю выдачи рисковых кредитов. Теперь банки не смогут выдавать слишком много кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Установленные лимиты будут ниже среднерыночных значений, зафиксированных во втором квартале 2025 года. Введение МПЛ направлено на снижение рисков в банковской системе и предотвращение роста проблемной задолженности.

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Банк России впервые ограничил выдачу по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2025 года и коснутся кредитов, которые чаще всего становятся проблемными с точки зрения просрочек. Как говорится на официальном сайте Банка России, решение связано с тем, что значительная доля кредитов в указанных сегментах выдается заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). По данным Центробанка, во втором квартале 2025 года в сегменте ИЖС 30% кредитов были выданы заемщикам с ПДН выше 80%, еще 28% — с ПДН от 50 до 80%. В сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости доля кредитов с ПДН выше 80% достигла 46%, а с ПДН от 50 до 80% — 28%. Макропруденциальные лимиты — это инструмент, с помощью которого регулятор ограничивает долю выдачи рисковых кредитов. Теперь банки не смогут выдавать слишком много кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Установленные лимиты будут ниже среднерыночных значений, зафиксированных во втором квартале 2025 года. Введение МПЛ направлено на снижение рисков в банковской системе и предотвращение роста проблемной задолженности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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