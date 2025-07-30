Пермский губернатор Махонин и сенатор Муратов посетят завод «Курганприбора». Эксклюзив

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© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Прикамья проверит, как развивается филиал «Курганприбора» в Перми
Глава Прикамья проверит, как развивается филиал «Курганприбора» в Перми Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и сенатор РФ Сергей Муратов посетят с проверкой «Машиностроительный завод имени Дзержинского» (ЗиД), которым владеет предприятие «Курганприбор». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы промышленности. В прошлом году Махонин уже посещал филиал оборонного завода.

«Глава Прикамья Дмитрий Махонин в начале августа приедет на пермский ЗиД, являющийся филиалом „Курганприбора“, чтобы проверить развитие обособленного подразделения. Это одно из самых активно развивающихся предприятий в Перми. Визиты Махонина на завод показывают, что краевые власти полностью поддерживают курс „Курганприбора“ и готовы оказывать поддержку», — сообщили инсайдеры.

Завод «Курганприбор» выкупил пермский ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в прошлом году. За предприятие, которое 20 лет находилось около банкротном состоянии, было выплачено 725 млн рублей. После захода «Курганприбор» число работающих на ЗиД выросло с 800 до почти 2000 человек. Также был увеличен объем производства. За год он вырос с одного до двух миллиардов рублей.

В обособленном подразделении запустили порядка 200 абсолютно новых станков с ЧПУ. При этом на фоне активного развития предприятия наблюдается острая нехватка квалифицированного персонала. «К Махонину обратился один из руководителей „Курганприбора“ с просьбой оказать помощь с решением кадрового вопроса. На заводе уверены, что проблема будет решена. Губернатор всегда откликается и всегда готов помогать предприятиям. У него большой запрос на развитие заводов», — отметил один из инсайдеров. 

Информацию о визите Махонина на ЗиД корреспонденту URA.RU подтвердил сенатор РФ, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Муратов. В момент звонка журналиста он находился на другом обособленном подразделении «Курганприбора» — заводе «Сибсельмаш» в Новосибирске, где политик контролирует выполнение гособоронзаказа. 

«Мне очень приятно работать с Махониным. Он заточен на развитие Пермского края, смотрит на перспективу. По стилю работы и характеру похож на нашего губернатора Вадима Шумкова», — отметил политик. 

Инсайдеры среди пермских политиков пояснили URA.RU, что это стандартный визит Махонина на предприятие. Он осмотрит производство, пообщается с руководителем, работниками. В планах — обсуждение подготовки кадров, развития, промышленной кооперации завода. 

Также агентство обратилось за комментарием в пресс-службу главы Прикамья. Ответ ожидается. 

Ранее URA.RU писало, что завод «Сибсельмаш-Спецтехника» пополнил актив оборонного завода «Курганприбор». Предприятие стало четвертым по счету обособленным подразделением в Новосибирске. Руководителем филиала был поставлен опытный промышленник из Шадринска Андрей Попов, который до этого возглавлял Шадринский автоагрегатный завод. На «Сибсельмаше» решают вопросы с расширением номенклатуры оборонной отрасли и привлечением кадров.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и сенатор РФ Сергей Муратов посетят с проверкой «Машиностроительный завод имени Дзержинского» (ЗиД), которым владеет предприятие «Курганприбор». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы промышленности. В прошлом году Махонин уже посещал филиал оборонного завода. «Глава Прикамья Дмитрий Махонин в начале августа приедет на пермский ЗиД, являющийся филиалом „Курганприбора“, чтобы проверить развитие обособленного подразделения. Это одно из самых активно развивающихся предприятий в Перми. Визиты Махонина на завод показывают, что краевые власти полностью поддерживают курс „Курганприбора“ и готовы оказывать поддержку», — сообщили инсайдеры. Завод «Курганприбор» выкупил пермский ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в прошлом году. За предприятие, которое 20 лет находилось около банкротном состоянии, было выплачено 725 млн рублей. После захода «Курганприбор» число работающих на ЗиД выросло с 800 до почти 2000 человек. Также был увеличен объем производства. За год он вырос с одного до двух миллиардов рублей. В обособленном подразделении запустили порядка 200 абсолютно новых станков с ЧПУ. При этом на фоне активного развития предприятия наблюдается острая нехватка квалифицированного персонала. «К Махонину обратился один из руководителей „Курганприбора“ с просьбой оказать помощь с решением кадрового вопроса. На заводе уверены, что проблема будет решена. Губернатор всегда откликается и всегда готов помогать предприятиям. У него большой запрос на развитие заводов», — отметил один из инсайдеров.  Информацию о визите Махонина на ЗиД корреспонденту URA.RU подтвердил сенатор РФ, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Муратов. В момент звонка журналиста он находился на другом обособленном подразделении «Курганприбора» — заводе «Сибсельмаш» в Новосибирске, где политик контролирует выполнение гособоронзаказа.  «Мне очень приятно работать с Махониным. Он заточен на развитие Пермского края, смотрит на перспективу. По стилю работы и характеру похож на нашего губернатора Вадима Шумкова», — отметил политик.  Инсайдеры среди пермских политиков пояснили URA.RU, что это стандартный визит Махонина на предприятие. Он осмотрит производство, пообщается с руководителем, работниками. В планах — обсуждение подготовки кадров, развития, промышленной кооперации завода.  Также агентство обратилось за комментарием в пресс-службу главы Прикамья. Ответ ожидается.  Ранее URA.RU писало, что завод «Сибсельмаш-Спецтехника» пополнил актив оборонного завода «Курганприбор». Предприятие стало четвертым по счету обособленным подразделением в Новосибирске. Руководителем филиала был поставлен опытный промышленник из Шадринска Андрей Попов, который до этого возглавлял Шадринский автоагрегатный завод. На «Сибсельмаше» решают вопросы с расширением номенклатуры оборонной отрасли и привлечением кадров.
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