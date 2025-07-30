Сильная молния ударила ночью в Кургане
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В ночь с 30 на 31 июля в Кургане был сильный ливень. Молния ударила в один из домов. Об этом сообщает telegram-канала «Курганистан».
«Молния попала в крышу дома в Кургане. Эпичное видео от наших подписчиков!», — написано в tg-канале. На видео в темноте сверкнула сильная молния, от удара полетели искры.
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Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 12 часов выпало 45 мм осадков — это стало новым суточным рекордом по количеству дождя для 31 июля. Предыдущий максимум, зафиксированный в 1944 году, составлял 19 мм и был превышен более чем вдвое.
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