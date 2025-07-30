30 июля 2025

Молния ударила по крыше дома в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильная молния ударила ночью в Кургане
Сильная молния ударила ночью в Кургане Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В ночь с 30 на 31 июля в Кургане был сильный ливень. Молния ударила в один из домов. Об этом сообщает telegram-канала «Курганистан».

«Молния попала в крышу дома в Кургане. Эпичное видео от наших подписчиков!», — написано в tg-канале. На видео в темноте сверкнула сильная молния, от удара полетели искры.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 12 часов выпало 45 мм осадков — это стало новым суточным рекордом по количеству дождя для 31 июля. Предыдущий максимум, зафиксированный в 1944 году, составлял 19 мм и был превышен более чем вдвое.

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В ночь с 30 на 31 июля в Кургане был сильный ливень. Молния ударила в один из домов. Об этом сообщает telegram-канала «Курганистан». «Молния попала в крышу дома в Кургане. Эпичное видео от наших подписчиков!», — написано в tg-канале. На видео в темноте сверкнула сильная молния, от удара полетели искры. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане за 12 часов выпало 45 мм осадков — это стало новым суточным рекордом по количеству дождя для 31 июля. Предыдущий максимум, зафиксированный в 1944 году, составлял 19 мм и был превышен более чем вдвое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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