Курорты Крыма стали более доступными

Развитие железнодорожного пассажирского сообщения с Крымом уменьшит дефицит билетов на поезда на полуостров. Премьер-министр Михаил Мишустин уделил внимание популярному у туристов направлению на встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александром Сахаровым. Сейчас, кроме поезда, добраться до Крыма можно только по загруженным автомобильным трассам, поэтому ж/д билеты расхватывают сразу после начала продаж, и не все успевают их купить, объясняют URA.RU эксперты.
«Поскольку продолжается сезон отпусков, хотел бы спросить о работе в крымском направлении. Насколько все ритмично работает, в том числе по пассажиропотоку в Крым?» — спросил Мишустин главу Росжелдора.
Сахаров сообщил, что с учетом вводимых ограничений на пляжах Краснодарского края многие туристы переориентировались на Крым. «В летний сезон на полуостров назначена 21 пара пассажирских поездов, в том числе 11 сезонных — сформированный „Гранд Сервис Экспресс“. Эти поезда объединяют 46 регионов страны», — сказал он.
За полгода пассажирам предложили больше на 2,7% мест в поездах в Крым и обратно, чем за аналогичный период прошлого года, добавил руководитель федерального агентства. С начала года эти составы перевезли свыше 1,8 млн пассажиров — на 4,3% больше прошлогоднего показателя. Летом впервые были назначены поезда до Симферополя из Санкт-Петербурга, Таганрога и Владикавказа. Также начал курсировать второй двухэтажный поезд из Москвы.
Особый интерес к развитию железнодорожных перевозок в южном направлении — как в Крым, так и к курортам Северного Кавказа, — связан со сбоями в воздушном сообщении из-за временного закрытия аэропортов, говорит старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Павел Зюзин. Чтобы обеспечить растущий спрос на эти направления, в частности, со стороны жителей Центрального федерального округа и Поволжья, необходимо развивать железнодорожную транспортную логистику.
«В Симферополь самолетом вообще не улететь – аэропорт закрыт. Остаются только железная дорога и автомобиль. Но трасса “Дон” не справляется с потоком, возникают заторы на въезде в ЮФО, на подъезде к Крымскому мосту.
Есть еще дорога через Мариуполь и Бердянск вдоль берега Азовского моря, но она неудобна для туристов — там обгоны по встречной полосе, много фур и пункты пропуска, где тоже нужно отстоять очередь», — говорит Зюзин.
Власти делают акцент на прямое железнодорожное сообщение Крыма с городами, откуда раньше были авиарейсы на полуостров, отмечает собеседник URA.RU. Эти меры позволят обеспечить отдых на крымских курортах большему количеству желающих.
По данным агрегаторов бронирования гостиниц, Крым и Севастополь — лидеры по темпам роста спроса в этом году, рассказывает исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Число броней в этом туристическом сезоне по сравнению с прошлым годом увеличилось, как минимум, на четверть. При этом самая востребованная категория — двухзвездочные отели. Это говорит о том, что россияне рассматривают Крым как место, где можно отдохнуть относительно недорого.
«Билеты на поезд в Крым надо покупать заблаговременно, как можно раньше, потому что их сильно не хватает. Сразу после начала продажи эти билеты раскупают. Отели бронируют еще раньше — многие делают это за полгода. Но в последние две недели мы увидели очередной всплеск спроса на гостиницы крымских курортов — это может быть связано с открытием аэропорта в Геленджике. Теперь люди могут прилететь туда, пересесть на электричку и отправиться на полуостров», — говорит Осипова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.