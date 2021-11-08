Военные сняли видео с помощью дрона Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили подшутить над ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Донбассе. Военные сделали это с помощью дрона.

«У боевиков, как всегда, проблемы с меткостью», — говорится в telegram-канале «Последний блокпост», где было опубликовано видео. В ролике дрон подлетает к двум военным, которые находятся в открытом поле. Те пытаются отбиться от беспилотного летательного аппарата камнями, получается это не с первого раза.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал условие наступления на Киев. По его словам, в Донецке хотят дипломатического решения конфликта, но в то же время готовы и к войне. Глава ДНР отметил, что в условиях кризиса на Украине киевские власти могут попытаться отвлечь внимание населения от проблем обострением конфликта в Донбассе.