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Из-за ограничений и QR-кодов в ТЦ Тюмени выстроились очереди. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень
Тюменцы вынуждены ждать, пока у всех посетителей ТЦ проверят QR-коды Фото:
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Из-за требования правительства Тюменской области о предъявлении QR-кодов на входе в торговые центры тюменцы вынуждены терять время в очередях, пока у всех посетителей проверят документы. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города.

«Сегодня перед работой мне нужно было в банкомат. Ближайший был в ТЦ „Галерея Вояж“. Но попасть внутрь удалось далеко не сразу: на входе у людей проверяют QR-коды. На толпу человек — два проверяющих, все очень долго. Приложение у них зависает. Я опоздал на службу из-за этого», — рассказала URA.RU возмущенный тюменец.

Он также предоставил видео с места событий. На нем видно, что на входе в торговый центр скапливаются очереди.

Как рассказала URA.RU одна из волонтеров, помогающая людям разобраться, где найти необходимый им QR-код, приложение госуслуг сегодня действительно сильно зависает. Это приводит к задержкам.

«Сегодня первый день, думаю, скоро наладим работу как-нибудь. Бывают случаи, когда человек привился только первым компонентом — таких мы тоже пропускаем. Агрессии в нашу сторону нет. Тех, у кого документов нет, мы не выгоняем. Они сами постоят-постоят и уходят», — рассказал корреспонденту URA.RU охранник одного из торговых центров Тюмени.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявлял, что с руководством ТЦ и другими учреждениями проводятся мероприятия по выстраиванию модели работы в новых условиях. «Прописываются алгоритмы действий сотрудников на входах в учреждения, для посещения которых нужны QR-коды. Предпринимается все, чтобы исключить появление „пробок“ для попадания в данные объекты», — отмечал замгубернатора в своем обращении на канале оперштаба региона в Telegram.

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© Служба новостей «URA.RU»
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