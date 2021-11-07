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Начальника пермской колонии наказали за смерть заключенного

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская колония № 4. Курган, колючая проволока, тюрьма, режимная территория, фку ук4, женская колония
Начальника колонии за смерть осужденного оштрафовали Фото:

Уголовное дело против Романа Кошелева, начальника колонии строгого режима №1 в Пермском крае, прекратили, назначив в виде наказания судебный штраф. Полковник обвинялся в нарушении требований охраны труда, из-за чего погиб человек. Об этом стало известно из решения Чердынского районного суда, которое опубликовано на его сайте.

Как выяснилось в суде, Кошелев приказал осужденным разобрать старое здание общежития. При этом им не выдали защитные каски, не провели инструктаж по технике безопасности. Во время работ одного из заключенных завалило бревнами. Он погиб. «Своими умышленными действиями Кошелев Р.Н. совершил нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 143 УК Российской Федерации», — говорится в решении суда. Сам Кошелев вину признал.

В итоге суд постановил уголовное дело в отношении начальника колонии прекратить и назначить ему наказание в виде судебного штрафа — 100 тысяч рублей. Такое решение судья мотивировал тем, что Кошелев возместил ущерб потерпевшей стороне. Также суд учел положительные характеристики обвиняемого.

Ранее URA.RU рассказывало, что трудовая инспекция ведет расследование смерти заключенного, которому отрубило голову в ИК №10. Родственникам погибшего пришлось самим искать тело в морге колонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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