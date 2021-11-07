07 ноября 2021
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05 ноября 2021

Власти сообщили, когда у челябинцев будет коллективный иммунитет

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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, медики, медицина, врачи, больница, семенов юрий
По словам Юрия Семенова, в регионе уже привито 45,2% жителей (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В конце декабря 2021 года у жителей региона будет сформирован коллективный иммунитет против COVID-19. Об этом на брифинге 8 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«Вакцинация в регионе идет уверенными темпами. Если мы будем вакцинировать по 20 тысяч граждан в сутки, то в конце декабря сформируется коллективный иммунитет у жителей области. На данный момент в регионе привито 45,2% от взрослого населения», — сообщил Семенов.

Как отметил министр, благодаря вакцинации у населения уже появилась иммунная прослойка. Поставившие прививку жители болеют, как правило, в легкой форме. В России около 70% граждан должны привиться от COVID-19 до конца этого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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