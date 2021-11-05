05 ноября 2021

Депутат Госдумы: РФ не выполнит к концу года план по вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца 2021 года должно быть привито от COVID-19 70% населения Фото:
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Коронавирус COVID-19

Около 70% граждан должны привиться от COVID-19 до конца этого года. Такую надежду в беседе с URA.RU высказала заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

«Я думаю, что до конца этого года в лучшем случае у нас будет 60-70% вакцинированных, это если в стране не будут объявлять неблагополучную эпидемиологическую обстановку по заболеванию и вводить жесткие меры принуждения, то есть отстранять от работы и так далее. Так как сейчас, по данным от 4 ноября, общий коллективный иммунитет среди тех, кто должен быть привит, составляет 39%, это пока ни о чем, это меньше половины», — объяснила Татьяна Соломатина.

По мнению депутата Госдумы, введенные в стране меры «кнута и пряника» стимулируют граждан к вакцинации. «Я за то, чтобы были любые методы „кнута и пряника“. „Кнут“ — это никуда не пойти без наличия QR-кода, а „пряник“ — это стимулирующие моменты. У нас есть азартные люди, которые любят играть в спортлото, лотерею, для многих 100 тысяч рублей — это приличные средства (розыгрыш сертификатов среди вакцинированных — прим. URA.RU). И на сегодняшний день желающих привиться стало больше, появились очереди в пунктах предоставления услуг, это радует. Мы вообще мечтали, что коллективный иммунитет у нас будет к концу 2020 года, но значит, мы что-то не доделываем», — подчеркнула Соломатина.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пандемию коронавируса в России можно прекратить только за счет наращивания темпов вакцинации. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 31 декабря срока проведения розыгрыша денежных призов по 100 тысяч рублей среди привитых от коронавируса граждан. Акция началась в стране 1 сентября и должна была завершиться 1 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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