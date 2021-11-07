Дом со встроенным гаражом продают в 18 км от Екатеринбурга Фото предоставлено «N1»

Кирпичный дом площадью 493 квадратных метров расположенный в коттеджном поселке «Алые паруса» (Белоярский район Свердловской области) выставлен на продажу за 29 миллионов рублей. Информация о продаже объекта появилась на сайте недвижимости «N1».

«Продается жилой дом с земельным участком в коттеджном поселке „Алые паруса“ в 18 км от Екатеринбурга по Тюменскому тракту. Стоимость коттеджа с земельным участком 29 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На участке есть готовый для проживания дом-баня из сосновых бревен площадью 100 квадратных метров. «Это полноценный дом, в котором есть жилые помещения. На первом этаже гостиная и две спальни. На втором этаже гардеробная и санузел, а также парная, турецкий хамам, душевая. Все коммуникации подключены», — сказано в карточке товара.

Кредитный калькулятор предлагает покупателю приобрести дом в ипотеку на 10 лет с ежемесячным платежом 277 000 рублей. Для получения положительного решения по ипотеке необходимо иметь доход от 503 585 рублей. Сумма первоначального взноса составляет 3 900 000 рублей. Процентная ставка стартует от 8,75% годовых.

Ранее URA.RU писало, что четырехэтажный кирпичный коттедж с домашним кинотеатром на мансардном этаже и тренажерным залом в 170 квадратных метров выставлен на продажу почти за 30 миллионов рублей. Дом находится в Октябрьском районе Екатеринбурга (Свердловская область).

Фото предоставлено «N1»

Фото предоставлено «N1»

Фото предоставлено «N1»

Фото предоставлено «N1»