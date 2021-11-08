Биологи развеяли миф о вреде ГМО

ГМО помогает увеличить урожай, сказал Алексей Куликов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продукты, содержащие ГМО, не могут нанести вред человеческому организму. Об этом URA.RU рассказали профессор, доктор химических наук, заведующий лабораторией ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Константин Эллер и старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, кандидат биологических наук Алексей Куликов.

«У некоторых тараканы бегают по поводу ГМО. Меняется только один признак. Все это контролируется. Это проверено на многих поколениях. Конечно, это миф. В США вся соя — генетически модифицированная. Все продукты с соей, например, соевое молоко или соевый белок содержат ГМО. От этого народ не вымирает», — сказал Константин Эллер.

Алексей Куликов согласился с тем, что продукты с ГМО безопасны. «Сорта картофеля, морковки, помидоров не несут никакой опасности с точки зрения аллергенности и с точки зрения, что там сидит страшная генно-модифицированная конструкция», — отметил эксперт. Также в рис добавляют гены, которые отвечают за ветвление побегов, сообщил биолог. «Получаем более высокий урожай. Это тот же рис. Есть сорта, в которые добавили витамины. Ничего страшного, фатального тут нет», — объяснил кандидат наук.

По словам Куликова, ГМО также используется в рыбной промышленности. «Просто добавляется ген гормона, который у самих рыб присутствует. У лосося в природе этот гормон вырабатывается весной и осенью, так как в это время много корма. Если будет круглый год вырабатываться, то рыба будет расти, а кушать ей будет нечего. Она будет дистрофичной, худой и дохнуть будет. В рыбхозах их постоянно кормят. За год-полтора вырастает такая же, как в дикой природе за 5-7 лет», — заключил собеседник агентства.