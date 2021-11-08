Экс-помощнику полпреда в УрФО отказали в пересмотре приговора

Александр Воробьев был осужден за госизмену Фото: официальный сайт УрФО

Приговор бывшему помощнику полпреда президента в УрФО Александру Воробьеву, осужденному на 12,5 лет по делу о госизмене, признан законным. Такое решение принял первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. На обжаловании приговора настаивала сторона защиты.

«Приговор Московского городского суда оставлен без изменений. Апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщила агентству пресс-секретарь суда Любовь Буданова. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку там фигурировали материалы под грифом «совершенно секретно».

Воробьев был помощником предыдущего уральского полпреда Николая Цуканова. 4 июля Воробьева задержали, во время обысков у него нашли польский паспорт и звукозаписывающую аппаратуру. По версии следствия, чиновник является польским шпионом: он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ. Свою вину Воробьев не признавал.

Позднее ему было предъявлено официальное обвинение в государственной измене. 14 апреля Московский городской суд приговорил Воробьева к 12,5 годам в колонии строгого режима. Кроме того, чиновника лишили классного чина действительного государственного советника РФ третьего класса.