Животных будут отстреливать охотники Фото: Александр Кулаковский

Жители поселка Зеленоборск (Советский район ХМАО) просят перевести детей на дистант. Причина в том, что родители боятся отпускать школьников на улицу из-за разгуливающих по поселку волков. Об этом сообщает портал Ugra-news.

«Впервые волки вышли в поселок из леса 17 декабря прошлого года. Было две особи, пропали тогда несколько собак. Несмотря на обращения, тогда ничего не было сделано и волки, видимо, расплодились. В этом году визиты хищников начались с августа. А в октябре они начали снимать с цепей и утаскивать в лес собак. Волоком по снегу, весь поселок в крови», — пишут сельчане.

В письмах редакции жители сообщали о том, что неоднократно требовали администрацию поселения привлечь к решению проблемы окружные ведомства. Сообщается, что родители просят перевести детей на дистанционное обучение. В департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО сообщили URA.RU, что уже вмешались в ситуацию и животных в скором времени отстрелят охотники. Пока же специалисты рекомендуют жителям воздержаться от одиночных прогулок и перевести личных животных на вольерное или домашнее содержание.

Ранее URA.RU сообщало, что медведь в Нижневартовске навел панику среди жителей. Люди спасались от хищника на крышах остановок, во время погони за одним из жителей столицы Самотлора животное сбил автобус.