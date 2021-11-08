Суд оштрафовал Telegram и Google на миллионы рублей

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, гугл, google, поисковая система
Компании обвиняются в неудалении запрещенного контента Фото:

Московский суд оштрафовал компании Google и Telegram на 2 и 4 миллиона рублей соответственно. Причиной такого решения стало за неудаление компаниями контента, запрещенного на территории РФ. Информацию сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

«Телеграм Мессенджер Инк признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 4 миллионов рублей. Google LLC признан виновным, ему назначен штрафа 2 миллиона рублей», — сказала собеседница агентства», — приводит ее слова РИА «Новости».

Уточняется также, что 8 ноября ожидаются решения по еще двум аналогичным протоколам. В июне 2021 года московский суд уже штрафовал Facebook на шесть миллионов, а Telegram — на 11 миллионов рублей. Причиной стало подобное нарушение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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