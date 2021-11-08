Суд оштрафовал Telegram и Google на миллионы рублей

Компании обвиняются в неудалении запрещенного контента Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московский суд оштрафовал компании Google и Telegram на 2 и 4 миллиона рублей соответственно. Причиной такого решения стало за неудаление компаниями контента, запрещенного на территории РФ. Информацию сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

«Телеграм Мессенджер Инк признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 4 миллионов рублей. Google LLC признан виновным, ему назначен штрафа 2 миллиона рублей», — сказала собеседница агентства», — приводит ее слова РИА «Новости».

Уточняется также, что 8 ноября ожидаются решения по еще двум аналогичным протоколам. В июне 2021 года московский суд уже штрафовал Facebook на шесть миллионов, а Telegram — на 11 миллионов рублей. Причиной стало подобное нарушение.