Лидер свердловской КПРФ не смог выбить для жены пост во власти

Александр Ивачев предложил спикеру думы лояльность в обмен на должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Переговоры руководителя свердловского обкома КПРФ, вице-спикер заксобрание заксобрания Александра Ивачева с руководством думы Екатеринбурга окончились неудачей: его супруге Виктории, которая недавно стала депутатом, отказано в назначении председателем комиссии по соцзащите и здравоохранению — одной из ключевых. Об этом URA.RU сообщили источники в депутатской среде.

Виктория Ивачева стала депутатом в октябре. Ей достался один из двух мандатов КПРФ в думе, освободившихся после перехода в заксобрание Олега Гордеева и Риммы Скомороховой. Последняя возглавляла комиссию по соцзащите. И Ивачев, по данным агентства, предложил спикеру думы Игорю Володину сделку: он получает поддержку от трех из шести депутатов от КПРФ (именно столько голосов контролирует Ивачев), а взамен председателем комиссии становится его жена.

«Володину эти три голоса не особо нужны. Поэтому он отказал, объяснив решение тем, что у Ивачевой пока недостаточно опыта. Был вариант сделать ее председателем „женской фракции“ (в думе есть такая группа, в нее входят четыре человека — прим URA.RU), чтобы не ссориться с Ивачевым окончательно. Но и тут, скорее всего, нет», — поделился один из собеседников в думе.

Сам Володин не подтвердил, что был в каких-либо переговорах с Ивачевым. «В думе все решения, в том числе по поводу руководителей комиссий, принимаются коллегиально. Поэтому предлагаю дождаться соответствующего голосования», — заявил он корреспонденту. Ивачеву направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.