Мизулина придумала, как защитить детей от ЛГБТ

Досудебную блокировку информации необходимо ввести в России для защиты детей от большого количества ЛГБТ-пропаганды в социальных сетях. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
«ЛГБТ-пропаганда среди детей в соцсетях приобрела невероятные масштабы. <…> Следующий шаг для борьбы с гей-пропагандой среди детей, по мнению Лиги безопасного интернета, — введение досудебной блокировки информации с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей среди детей», — рассказала Мизулина ТАСС.
Как сообщает Лига, колоссальные деньги тратятся на продвижение с гей-пропаганды в социальных сетях. Так, по словам Мизулиной, Tik Tok, Instagram, YouTube и «ВКонтакте» заполнены этой информацией.
Ранее Минюст признал иностранным агентом межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Оно пополнило список соответствующих незарегистрированных объединений.
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