08 ноября 2021

Мизулина придумала, как защитить детей от ЛГБТ

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Несанкционированная акция против принятия поправок к Конституции РФ на Пушкинской площади в Москве. Москва, сбор подписей, памятник пушкину, открытая россия, пушкинская площадь, митинг, гомосексуализм, лгбт активисты, нетрадиционная ориентация, дождь, радужный флаг, пивоваров андрей, кампания нет, движение нет, усманова татьяна, меньшинства
По мнению, Мизулиной, большие деньги тратятся на продвижение с гей-пропаганды в соцсетях Фото:

Досудебную блокировку информации необходимо ввести в России для защиты детей от большого количества ЛГБТ-пропаганды в социальных сетях. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«ЛГБТ-пропаганда среди детей в соцсетях приобрела невероятные масштабы. <…> Следующий шаг для борьбы с гей-пропагандой среди детей, по мнению Лиги безопасного интернета, — введение досудебной блокировки информации с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей среди детей», — рассказала Мизулина ТАСС.

Как сообщает Лига, колоссальные деньги тратятся на продвижение с гей-пропаганды в социальных сетях. Так, по словам Мизулиной, Tik Tok, Instagram, YouTube и «ВКонтакте» заполнены этой информацией.

Ранее Минюст признал иностранным агентом межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Оно пополнило список соответствующих незарегистрированных объединений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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