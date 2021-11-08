Минюст признал адвоката Ивана Павлова иноагентом

Минюст внес ряд граждан в список средств массовой информации выполняющих в РФ функции иностранного агента. В реестр вошли пять человек, включая адвоката Ивана Павлова.
Кроме Павлова, реестр пополнили Максим Заговора, Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев. Соответствующие записи появились на сайте ведомства.
Также иностранным агентом признано межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Оно пополнило список соответствующих незарегистрированных объединений.
Иван Павлов представлял интересы обвиненного по делу о госизмене журналисте Иване Сафронове. В начале сентября защитник покинул Россию.
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