Минюст признал адвоката Ивана Павлова иноагентом

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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, павлов иван
Иван Павлов и еще четыре человека пополнили список СМИ-иноагентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Минюст внес ряд граждан в список средств массовой информации выполняющих в РФ функции иностранного агента. В реестр вошли пять человек, включая адвоката Ивана Павлова.

Кроме Павлова, реестр пополнили Максим Заговора, Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев. Соответствующие записи появились на сайте ведомства.

Также иностранным агентом признано межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Оно пополнило список соответствующих незарегистрированных объединений.

Иван Павлов представлял интересы обвиненного по делу о госизмене журналисте Иване Сафронове. В начале сентября защитник покинул Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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