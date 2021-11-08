08 ноября 2021

В России предложили новые выплаты на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, сертификат, материнский капитал, деньги
Правительству необходимо создать Фонд будущих поколений, куда будут перечислять часть НДПИ, считает Максим Петунин Фото:

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направили предложение о введении выплат новорожденным детям за счет части налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

«В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет. Молодые люди смогут воспользоваться средствами по достижении 18 лет», — передает RT текст обращения Петунина.

Социолог отметил, что подобная практика существует в ряде нефтедобывающих стран. По мнению Петунина, такая инициатива повысит уверенность родителей в будущем своих детей.

Ранее «Единая Россия» предложила увеличить материнский капитал. Для этого его необходимо индексировать по фактической инфляции, а не по прогнозной. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на доиндексацию социальных пособий и маткапитала в 2022 году необходимо 30 млрд рублей, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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