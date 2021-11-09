Госдеп заплатит 10 млн долларов за сведения о «русских хакерах»

Хакерскую группировку REvil обвиняют в атаке на медиахолдинг Sinclair Broadcast Group Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдепартамент США готов заплатить до 10 млн долларов за сведения о людях, относящихся к хакерской группировке Sodinokibi, известной как REvil, которую власти США связывают с российскими спецслужбами. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Госдепартамент предлагает награду размером до 10 млн долларов за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого лица, который играет ключевую роль в Sodinokibi. 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать хакеров, которые вступили в сговор с REvil или пытались это сделать», — говорится в заявлении Прайса, опубликованном на официальном сайте правительства США.

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путину о преследовании киберпреступников, пишет RT. «Я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — сказал Байден.

Власти США обвиняют группировку REvil в кибератаке на медиахолдинг Sinclair Broadcast Group. Хакеров также обвиняют в атаках на правительственные сайты США и Европы, пишет «Национальная служба новостей».