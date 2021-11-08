08 ноября 2021
07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

Директор пермского НКО присвоил деньги на благотворительность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пачка денег, пять тысяч, деньги
Всего было присвоено 700 тысяч рублей Фото:

Директор некоммерческого фонда в Соликамске (Пермский край) присвоил деньги, которые были пожертвованы на благотворительную помощь. Скоро над ним состоится суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

«Сумму фигурант поэтапно вывел на счет подконтрольной ему фирмы, зарегистрированной на имя его жены», — сообщает пресс-служба. Всего было выведено 700 тысяч рублей.

В 2019 году местное предприятие перевело на счет НКО 700 тысяч рублей на благотворительную помощь, а именно на установку пешеходного ограждения. Обвиняемый по требованию соликамской администрации заключил договор с подрядчиком на выполнение работ. Однако, по завершению работ, руководитель некоммерческой организации никаких денег подрядчику не переводил. Как сообщается, в ходе следствия директор фонда вернул 150 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...