Директор пермского НКО присвоил деньги на благотворительность

Всего было присвоено 700 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Директор некоммерческого фонда в Соликамске (Пермский край) присвоил деньги, которые были пожертвованы на благотворительную помощь. Скоро над ним состоится суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

«Сумму фигурант поэтапно вывел на счет подконтрольной ему фирмы, зарегистрированной на имя его жены», — сообщает пресс-служба. Всего было выведено 700 тысяч рублей.

В 2019 году местное предприятие перевело на счет НКО 700 тысяч рублей на благотворительную помощь, а именно на установку пешеходного ограждения. Обвиняемый по требованию соликамской администрации заключил договор с подрядчиком на выполнение работ. Однако, по завершению работ, руководитель некоммерческой организации никаких денег подрядчику не переводил. Как сообщается, в ходе следствия директор фонда вернул 150 тысяч рублей.